Ruble % 30 çakıldı faizler rekor artırıldı

Batı'nın Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımları açıklamasının ardından ruble ilk işlem gününde Asya
pazarının açılmasıyla yüzde 30 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı. Önceki kapanışı 84 olan parite, pazartesi sabahı 119 rubleye kadar çıktı. Bu gelişmelerin ardından Rusya Merkez Bankası
politika faizini 1050 baz puan artışla yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkardı. Yerel şirketlere döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma yükümlülüğü getirildi. Alınan önlemlerin ardından rubledeki değer kaybı yüzde 20'lere geriledi.
BANKALARA DESTEK
Rusya ekonomisinin olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen Rusya Merkez Bankası
Başkanı Elvira Nabiullina
, "Yüksek nakit talebi, bankacılık sektörünü yapısal likidite açığına soktu. Destek sağladığımız bankalar yükümlülüklerini yerine getirecek, hesaplardaki fonlar güvende. SWIFT'in yerini alacak sistemimiz var. Yabancı bankalar da Rus sistemine bağlanabilir" diye konuştu. Öte yandan repo ihalesi programının sınırsız olacağını duyuran Merkez Bankası, banka kartlarının normal şekilde çalıştığını ve müşterilerin hesaplarına her an erişilebileceğini bildirdi. Banka, kredi almak için teminat olarak kullanılabilecek menkul kıymet çeşitlerini önemli ölçüde artıracağını da aktardı. Bir iddiaya göre Rusya Merkez Bankası, profesyonel traderlara, yabancı tüzel kişiler ve bireyler tarafından Rus menkul kıymetlerini satmak için pazartesi sabahından itibaren verilen tüm emirlerin yürütülmesini askıya almaları talimatı verdi. Rusya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 gerileyeceği tahmininde bulunan küresel yatırım bankası JP Morgan da Rus ekonomisinin 2022'nin tamamında yüzde 3.5 oranında daralacağını öngördüğünü açıkladı. Piyasalar tarafında da yaptırımların etkisi yıkıcı oldu. Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsası ikinci bir talimata kadar işlemlere kapatıldı.
EN BÜYÜK FON VE BP DE ÇIKIYOR
NORVEÇ'IN devlet fonu da Rusya pazarından çekilmeyi planlıyor. Bir fon sözcüsü yaptığı açıklamada, Rusya'daki varlıklarını dondurduğunu ve Rus pazarından çekilmeyi planladıklarını söyledi. 1.3 trilyon dolarla dünyanın en büyük fonu olan Norveç Devlet Fonu
, 2021 sonunda Rusya'da yaklaşık 3 milyar dolarlık bir varlığa sahip. İngiliz enerji devi BP de pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya petrol şirketi Rosneft'teki yüzde 19.75 hissesini satacağını duyurdu. BP CEO'su Bernard Looney
ve eski yönetici Bob Dudley
de hemen geçerli olmak üzere Rosneft'in yönetim kurulundan istifa etti.
JAPONYA VE G. KORE DE YAPTIRIMA KATILDI
JAPONYA da ABD ve Avrupa ülkelerinin, bazı Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacak. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri ile birlikte swift yaptırımının da devreye alınacağını belirtti.
SBERBANK EUROPE'TAN MORATORYUM ILANI
AVRUPA Merkez Bankası Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bazı Avrupalı yan kuruluşlarının, Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu. Öte yandan Siberbank Europe 1 Mart sonunda sona erecek moratoryum ilan etti.