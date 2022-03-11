Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi





Rusya'da faaliyet gösteren küresel markaların birer birer faaliyetlerini durdurarak pazardan çekileceğini açıklaması gözleri bu pazara çevirdi. Aralarında H&M, Burberry, Chanel, Estee Lauder, Louis Vuitton, Prada, Gucci ve Saint- Laurent gibi moda markasının da bulunduğu 100'den fazla global dev ülke ile ticaretini durdurdu. Rusya'nın içinde bulunduğu bu tablo, barış görüşmelerinde öncü rol üstlenen Türkiye'ye ekonomik olarak da ilgiyi artırıyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş turizm, enerji, gıda, ihracat ve gayrimenkul de rotanın Türkiye'ye çevrilmesini sağladı. Ayrıca, Rus bankalarının önemli bir bölümünün yaptırıma uğraması, Rusların Türk bankalarına yönelmesine neden oldu.