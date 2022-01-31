Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rus Büyükelçi Kelin: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa’nın
Giriş Tarihi: 31.1.2022 11:40

Rus Büyükelçi Kelin: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa’nın

DHA
Rus Büyükelçi Kelin: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa’nın

Rusya’nın Londra Büyükelçisi devam eden Ukrayna Krizi hakkında açıklama yaptı. Büyükelçi Andrei Kelin, Kuzey Akım 2 projesinin devam etmesi halinde doğal gaz fiyatlarını düşüreceğini belirterek Rusya’nın hazır olduğunu vurgula

Rus Büyükelçi Kelin devam eden Ukrayna Krizi hakkında basına verdiği röportajdan alıntılar yaparak açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Kelin, "Kuzey Akım 2, gaz arzının yükselmesine izin verirken uzun vadeli sözleşmeler fiyatları düşürmeye yardımcı olacak. Rusya hazır. Karar vermek Avrupa'nındır" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DA KİMSE SAVAŞ İSTEMİYOR'

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin Rusya-İngiltere ilişkilerinde çok fazla potansiyel olduğunu belirterek "Rusya'da kimse savaş istemiyor. Sorunun diplomatik yollarla, müzakereler ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasıyla çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kelin "Ülkeler yapay bir dost seçimi sorununun önüne konmamalıdır. Bu yanlıştır ve bazen ülkeleri birbirinden ayırır" mesajını verdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus Büyükelçi Kelin: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa’nın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA