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Giriş Tarihi: 16.11.2022 22:36

Rus ekonomisi resesyona girdi

Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 küçülerek resesyona girdi

AA
Rus ekonomisi resesyona girdi

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 küçülen Rus ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 küçüldü. Böylece Rusya ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçüleceği tahmininde bulunurken, Rusya Merkez Bankası ise ekonominin yüzde 3 ila 3,5 arasında küçülmesini bekliyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

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Rus ekonomisi resesyona girdi
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