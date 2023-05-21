Rus ‘elmas’ında milyarlarca dolarlık fırsat kapıda

Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Batı'nın sert ambargolarıyla karşılaşan Ruslar, ticarette soluğu Türkiye'de almıştı. Avrupa Birliği şimdi de Rus elmaslarına yaptırıma hazırlanıyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel G7 Liderler Zirvesi öncesinde yaptırımlardaki yasal boşlukları kapatacaklarını ve Rusya ile elmas ticaretini kısıtlayacaklarını söyledi.Rus elmaslarının ithalatının Avrupa'daki elmas merkezi Belçika'da devam etmesi Avrupa basınında geniş yer buluyordu. Avrupa'daki birçok ülke güçlü yaptırımlar uygularken, Belçika'nın elmas ithalatına devam etmesi ciddi eleştirilere sebep oldu.Küresel ölçekte 100 milyar dolarlık bir pazar olan elmas sektöründe Türkiye'nin bu anlamda önemli bir rol oynayabileceğini belirten eski ihracatçı birliği üyesi ve aynı zamanda elmas üreticisi JTR'nin CEO'su Mehmet Can Özdemir, bu amborgaların Türkiye'ye çok fazla etkisinin olmayacağını söyledi.Özdemir, "Özellikle pandemi sonrasında gelen gümrük vergileri, elmasların Türkiye'de işlenmesinin cazibesini ortadan kaldırdı. Üreticiler Rusya'dan çıkarak, Angola, Namibya gibi lokasyonlara doğru kaymaya devam ediyorlar. Türkiye elmas ticaretinde önemli bir rol oynama kapasitesine sahip ve 100 milyar dolardan büyük bir pazardan bahsediyoruz. Bu pazardan pay almak ve tıpkı altından mamul takıda olduğu gibi elmasta da ilk üçe girmek istiyorsak, üretimdeki gümrük vergilerin kaldırılması, elmas ticareti için finansman olanaklarının geliştirilmesi ve elmas işleme teknolojilerine yatırım yapmak önem kazanıyor" dedi.Dünyanın tek elmas merkezi Belçika olmadığı için alternatif ülkeler de öne çıkıyor. Özdemir, "Elmasların Rusya'dan taşınabilmesi için gerekli olan sigortalama hizmetlerine olan erişim sınırlandı. Ayrıca elmasların havayolu ile taşınması gerekiyor ve bu uçuşların sağlanması önemli ölçüde darboğaza girdi. Bu nedenle geçtiğimiz iki yıl içisinde ham elmas fiyatlarında önemli artış gözlemlendi" değerlendirmesinde bulundu.