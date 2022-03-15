Ruslar konuta hücum etti

KONUT satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.1 artarak 97 bin 587 oldu. Yabancıya konut satışında ise geçen ay 4 bin 591 adetle tüm zamanların en yüksek şubat rekoru kırıldı. Yabancıya satış ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.9 arttı. TÜİK
verilerine göre, ilk 2 ayda konut alan yabancı sayısı 8 bin 873 olarak gerçekleşirken, bunların 988'ini Ruslar oluşturdu. Ocak-şubat döneminde yabancılara satıştan Rusların aldığı pay yüzde 11.1 olarak gerçekleşti. İlk 2 ayda yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar almış oldu. Rusların aldığı konut sayısı geçen yılın aynı döneminde göre 519'dan 988'e yükselerek yüzde 90.36 artış gösterdi. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal
, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülke vatandaşlarının Türkiye
'yi güvenilir yaşam alanı gördüğünü kaydederek, "Rus ve Ukraynalılar'ın Antalya
ve İstanbul
'daki lüks ve markalı konut projelerine yatırım için acentelerle görüştüğünü ve para transferi sorunu çözülürse birikimlerini Türkiye'de gayrimenkule çevirmek için beklediği ifade ediliyor. Yabancıya satışta yeni bir talep akımıyla karşı karşıya olabiliriz" dedi.