Ruslar Türk markalarını davete geliyor

Hazır giyim perakendecileri için Rusya büyük bir fırsat kapısı açtı. Batılı markaların yaptırımlar nedeniyle terk ettiği dev pazarda Türk markası furyası başladı. Batılı markaların pazardan çekilmesinin Türk perakende firmaları için büyük bir fırsat yarattığını söyleyen Ayaydın-Miroglio Grubu Genel Müdürü Uğur Ayaydın, "Sadece Zara'nın bağlı olduğu Inditeks Grubu ülkede 498 mağazasını kapattı. Bu nedenle perakendede büyük bir açık oluştu" dedi. Büyük bir Rus bayi grubunun Türkiye'ye gelerek 5-6 Türk markasıyla görüşeceği bilgisini veren Ayaydın, "AVM'lerden ciddi teklifler alıyoruz, birkaç görüşme de yaptık. Markalarımız şu anda orada ciddi işler yapıyor" dedi. Planı bu kış sezonunda orada olmak olan Uğur Ayaydın, Mısır'ın da kendileri için önemli bir kapı olduğunu kaydetti.Perakende sektörünün bu yıla iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Ayaydın, toplam ciro içinde turist satışlarının payının yüzde 35'ere kadar çıktığı bilgisini verdi. Ayaydın, "Turistler perakende sektörünü inanılmaz bir noktaya getirdi. İstinye Park, Zorlu, Nişantaşı, Venezia ve Viaport gibi lokasyonlarda turistlere yapılan satışlar ciroların yüzde 80-90'ını buluyor. Turistler için Paris, Milano, Londra ne ise İstanbul da o oldu" diye konuştu. İpekyol, Twist, Machka markalarıyla 51 ilde, 251 mağazaya ulaşan Ayaydın-Miroglio Grubu'nun hedefi yıl sonunda 260 mağazaya ulaşmak. Son dönemde odaklarına yurtdışında büyümeyi aldıklarını söyleyen Ayaydın, hedefimiz yurtdışında 51 mağaza sayımızı üç yılda 100'e çıkarmak. Pandemiden önce cirosunun yüzde 4-5'ini e-ticaretten sağlayan grup, şu anda yüzde 20'yi aşmış durumda. Yurtdışında pazar yeleri ile anlaştıklarını söyleyen Ayaydın, "İhracat açısından fiziksel olarak gitmediğimiz ülkelere e-ticaret'le gitmek hepimiz için çok doğru bir satış kanalı olacak" dedi. Halen satış hacminin yüzde 65-70'ini Türkiye'den karşılayan grup, bunun yarısını ise Edirne'deki kendi fabrikasında üretiyor. Son dönemlerde ihracattaki büyük artıştan dolayı üretim yaptırma konusunda yaşanan sıkıntıyı aşmak için kendi fabrikalarında kapasite artırıcı yatırım yapacakları bilgisini veren Uğur Ayaydın, "Kapasitemizi yüzde 20 artırarak ilave 100 kişilik daha istihdam yaratacağız. Onunla ilgili çalışmalara başladık. Son çeyreğe yetişmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Pandemiyle birlikte tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle yeni ürün gamları oluşturan grup, kozmetik sektörüne girdi. Sıvı-katı sabunun yanı sıra el-vücut losyonu ve el kremi seti oluşturduklarını söyleyen Ayaydın, "Mum, kolonya ve ev kokusundan oluşan ürün gamımızı anneler gününe yetiştirmek istiyoruz. Yetişmese de haziran ayında piyasaya sunacağız. Pandemiyle birlikte alışkanlıklar değişti ve bizim olduğumuz segmentte bu tüketimler artmaya başladı" diye konuştu.Dünya markaları için monogramlı ürünlerin büyük önem taşıdığını söyleyen Uğur Ayaydın, "Logomuzu değiştirerek beraberinde kendi sembolümüzü oluşturmak istedik. Bunu oluştururken de çanta tarafında bir monogram serisi oluşturduk. Yaklaşık üç hafta oldu. İnanılmaz bir talep oluştu" dedi.