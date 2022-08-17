Ruslara altyapı, Suudilere sağlıkta Türkiye modeli

EkonomiGazetecileri Derneği (EGD) kamu özel işbirliği (KÖİ- PPP) projelerini irdeleyen bir seminer düzenledi. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri Araştırma Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Türkiye'nin elde ettiği bilgi birikiminin yurtdışından ciddi bir talep görmeye başladığını belirtti. Rusya'dan altyapı konusunda projeler için talep geldiğini ve bir grup firmayla Rusya'ya gidileceğini belirtti. Aydın, "Rus heyet geldi. Her gün mail atıyorlar. 'KÖİ yetkinliği olan firmaları alıp bize gelir misiniz?' diye soruyorlar. Moskova'ya gideceğiz. Suudi Arabistan'a Türk modeli KÖİ öğretiyoruz. Sağlık bakanlığına anlattık. Şu anda Türk modeli onaylandı. 38 tane sağlık merkezinin KÖİ projesi çıkacak. Türk şirketlerine İngiliz ve Amerikalılarla birlikte iş yapma kolaylığı sağlayacaklar" dedi.Aydın, "Türkiye'de 1984-2022 arasında KÖİ ve Yap-İşlet Devret olmak üzere toplamda 257 projeye hayata geçti. Bunların toplam büyüklüğü 84 milyar dolar. Buna havalimanı gibi imtiyazlar da eklenince 165 milyar dolar bu rakam. Geleneksel modelde projelerin yüzde 27'si bütçe dahilinde olurken, KÖİ'de bu oran yüzde 78'e çıkıyor. Yani bütçe aşımı çok daha az. KÖİ modeli ile yapılan 200 projenin yüzde 80'i bütçe dahilinde faaliyete geçti" şeklinde konuştu.Dünyadaaltyapı yatırım açığının 94 trilyon dolara geldiğini belirten Aydın, "Belediyelerin de KÖİ yapmasının önü açıldı. Birçok belediye ile görüşmelerimiz başladı. İki yıl içinde 1 milyar dolarlık proje hayata geçebilir. İngiltere'deki 39 büyük altyapı proje incelendiğinde geleneksel modelde yüzde 17 süre artışı, yüzde 47 de maliyet artışı tespit edildi. KÖİ ile bu projeler hayata geçirildiğinde yüzde 4 süre artışı ve yüzde 22-24 maliyet artışı oluyor" dedi.