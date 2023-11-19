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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Rusya 13 milyon dolara sınırsız oturum izni veriyor

Rusya 13 milyon dolara sınırsız oturum izni veriyor
Rusya, 13 milyon dolar karşılığında süresiz oturum izni veriyor. Uygulamaya başvuranların içinde Türk vatandaşları da var.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'da 1.2 milyar ruble (13 milyon dolar) yatırım karşılığında "süresiz oturum izni" programına yıl başından bu yana 20 kişi başvurdu. Başvurular ABD, Almanya, Çin, Sırbistan, Gürcistan, Türkiye ve Cezayir vatandaşlarından geldi. Bakanlık yetkilileri başvuruların büyük bölümünün olumlu yanıtlanarak ilgili belgelerin İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini bildiriyor.
Rusya'da VNJ tabir edilen oturum izinleri 4 aylık inceleme sürecinin sonunda veriliyor. 'Altın vize'ye hak kazananlar oturum belgelerini ancak ocak ayında alabilecek.
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Rusya 13 milyon dolara sınırsız oturum izni veriyor
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