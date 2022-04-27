Rusya iki ülkeye vanayı kapattı

Rus enerji şirketi Gazprom, Polonya ve Bulgaristan'ın Rusya'dan doğalgaz ithalatı için ödemeleri ruble olarak yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkelere gaz dağıtımını kestiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, arzı durdurma kararını şantaj girişimi olarak nitelendirdi ve bunun AB üye ülkelerince bir yanıtı olacağını belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ödeme şartlarına uymayan diğer ülkelere de sevikıyatı durdurabileceklerini söyledi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Avrupalılar, bu yeni zorluk karşısında etkilenen üye ülkelerle birlik ve dayanışma içinde olduğumuza güvenebilirler. Avrupalılar bizim tam desteğimize güvenebilir" dedi. Polonya devlet gaz şirketi PGNIG bu yılın ilk çeyreğinde, doğalgaz ithalatının yüzde 53'ünü Gazprom'dan aldı. Şirket, tedarik kesintisini sözleşme ihlali olarak nitelendirdi ve gaz arzını eski seviyesine getirmek için adımlar atacağını belirtti. Polonya, Gazprom ile uzun vadeli tedarik sözleşmesinin sona ereceği yılsonuna kadar Rus gazı ithalatını durdurmayı planlıyordu. PGNiG, yeraltı gaz deposunun neredeyse yüzde 80 dolu olduğunu ve yaz yaklaşırken talebin düştüğünü söyledi. Polonya, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali de dahil olmak üzere alternatif tedarik kaynaklarına da sahip. Gaz arzının yüzde 90'ından fazlası için Gazprom'a bağlı olan Bulgaristan, alternatif kaynaklar bulmak için adımlar attığını, ancak şu anda gaz tüketiminde herhangi bir kısıtlamaya gerek olmadığını açıkladı.GAZPROM'UN Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını durdurması, Avrupa'da önceki gün 103,20 eurodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatını, yüzde 13.3 artarak 117 euroya çıkardı.