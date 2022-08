Rusya mobılyaya fırsat kapısı açtı

Bünyesinde bulunan 11 şirketle Kayseri'nin ihracatının yüzde 14.5'ini tek başına gerçekleştiren Erciyes Anadolu Holding, ihracatta atağa kalktı. Küresel ekonomilerde yaşanan durgunluğa rağmen 2023 için 550 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, "Biz Kayseri ihracatının yedide birini yapıyoruz. Elbette yurtdışı pazarlarda bazı zorluklar var ama daha fazla koşacağız. Gitmediğimiz ülke kalmayacak ve hedefimize ulaşacağız" dedi. Son dönemde Rusya ve ABD'de ortaya çıkan fırsatlara dikkat çeken Ertekin, bu pazarlardaki etkinliklerini artırmak için yol haritalarının hazır olduğunu söyledi.Rusya'dan İtalyan, Alman ve İspanyolların yanı sıra İsveçli mobilya devi IKEA'nın çekilmesinin başta mobilya olmak üzere birçok sektör için güçlü bir iş potansiyeli yarattığına vurgu yapan Ertekin, "Rusya'daki fabrikamızın işleri çok yoğun. Hatta son 10 yılın en yüksek verilerine ulaştık. 140 Rus çalışanımız var, 30 kişi daha alacağız. Ülkede büyümeye kararlıyız" diye konuştu. Değişimin olumlu yansımalarının 2023'ün ilk çeyreğinde net bir şekilde ortaya çıkacağına vurgu yapan Ertekin, şunları anlattı: "Bu markalar ülkeden çıksa bile malları duruyor. Bu stokların tüketilmesiyle bizim için bir imkân doğacak. Bizim Rusya'da en büyük avantajımız üretim yapmamız. Ağırlıklı olarak yatak, koltuk kanepe ve panel mobilya ürettiğimiz fabrikamız çok büyük ve talebi karşılayacak durumda. Olağanüstü bir fabrika." Ertekin, Ukrayna'da bulunan Bellona fabrikalarının ise savaştan büyük hasar gördüğünü ve üretim yapmadığı bilgisini verdi.Bunun yanı sıra ABD pazarına odaklandıklarını anlatan Ertekin, yeni kurdukları şirketleriyle ihracat hacimlerini 2023 yılında artırmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Mobilya için en büyük pazarın Amerika olduğunu söyleyen Ertekin, "Bu pazara 4 milyar dolar civarı ürün satıyoruz. Oysa Türkiye olarak bu pazarın yüzde 10'unu hedeflesek ulaşacağımız rakam 10 milyar dolar" dedi. Amerika'nın adetsel olarak taleplerinin çok yüksek olduğunu anlatan Ertekin, şöyle devam etti: "Maalesef biz ülke olarak bu kapasiteler yok. Bu nedenle gelecek talepleri karşılayamama riski var. Biz de o yüzden kontrollü gidiyoruz. Şu anda Rooms To Go, Macy's, La.Z.Boy gibi firmalarla çalışıyoruz… Bellona'nın Amerika'da bir ofisi ve 60'dan fazla çalışanı var. Hatta ülkede münhasır mağazası da var. Dolayısıyla önem verdiğimiz bir pazar."Yurtdışında mağazalaşmaya büyük önem verdiklerini söyleyen Ertekin, hem İstikbal'in hem de Bellona'nın ara vermeden yurtdışında yeni mağazalar açtıklarını söyledi. Ertekin, Yunanistan'da İstikbal'in ülkenin en büyük ithal mobilya markası olduğu bilgisini verdi. İhracatta daha oturmuş pazarları tercih ettiklerini anlatan Ertekin, önümüzdeki ay seri yurtdışında açılışlar yapacaklarını anlattı: "Fas'ta 5, Gana Akra'da 2, Fildişi Abidjan'da 1 mağaza açacağız. THY'nin yaygın bir uçuş ağına sahip olması yatırımlarımız için büyük önem taşıyor."Küresel ekonomide yaşanan daralmaya rağmen yatırıma ara vermediklerini söyleyen Ertekin, "Yatırımlar tam gaz devam ediyor. Örneğin İstikbal şirketimiz 420 milyon liralık yatırımla yatak üretim kapasitesini artıracak ve ihracata yönelik lojistik merkezi yatırımı yapacak" dedi. Holding olarak yatırım bütçelerinin içinde enerjinin ağırlığının yüksek olduğu bilgisini veren Ertekin, "Tabii ki mobilyada da yatırımımız olacak. Toplam yatırım bütçemiz ise 1.5 milyar lirayı buluyor" diye konuştu.TURKUVAZ Medya Grubu'nun yönetici ve yazarlarını ağırlayarak tesislerini gezdiren İstikbal Mobilya A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, 420 milyon liralık yatırımla üretim güçlerini artıracaklarını söyledi.İNOVATIF ürün çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Ertekin, "Boyteks bor madeninden İngiltere'nin talebi olan yanmaz yatak için çalışmalarını yürütüyor" dedi. Ertekin, şu bilgileri verdi: "Çünkü bu pazara girmek istiyorsanız, kumaşınızın da yatağınızın da her şeyiyle yanmaz olması gerek. İçindeki sünger de yanmamalı. Boyteks'in elde ettiği ürünle ilgili deneyler kumaşta olumlu sonuç verdi, süngerle ilgili çalışmalar ise sürüyor."HOLDİNGşirketlerinde 14 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyen Ertekin, çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini anlattı. 31 Aralık 2021 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında çalışanlarına minimum yüzde 108, maksimum yüzde 150 zam yaptıklarını anlatan Ertekin, bünyelerinde asgari ücretli çalışan olmadığı bilgisini verdi. Ertekin, istihdamı artırmaya da devam edeceklerini söyledi.YURTİÇİNDE İstikbal'in 658, Bellona'nın 605 mağazası bulunduğu bilgisini veren Ertekin, "Türkiye'de bu markalarımızın tabelasını göremeyeceğiniz yer yok" dedi. Yurtiçinde ilk altı ay sonuçlarının gayet iyi olduğunu söyleyen Ertekin, ancak daha sonra satışların gerileme trendine girdiğini anlattı. Ağustos ayında normalde gurbetçilere yönelik satışların çok iyi gittiğini hatırlatan Ertekin, "Bu yıl gurbetçiler çok para harcamadı. Muhtemelen geldikleri Avrupa ülkelerinde 'Paranızı tutun, kışın nasıl geçeceği belli değil' gibi uyarıların etkisiyle gurbetçiler de bundan önceki yıllar kadar alışveriş yapmadılar. Geçtiğimiz yıllarda Aksaray, Tokat, Kayseri, Yozgat ve K. Maraş gibi illerde temmuz-ağustos döneminde mağazalara mal yetiştiremezdik, bu yıl öyle bir durum söz konusu olmadı. Çok rutin geçti" dedi.AVRUPA ve ABD pazarında yaşanan durgunluk nedeniyle sadece ciroyu değil, miktar bazında ihracatı konuştuklarını söyleyen Ertekin, euro/dolar paritesindeki gerilemenin de ihracat üzerinde baskı yarattığına dikkat çekti. Ertekin, holding olarak 15-16 milyon dolarlık parite kaynaklı kayıplarının olduğunu söyledi