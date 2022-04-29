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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Rusya Türk markaları için büyük fırsat

Rusya Türk markaları için büyük fırsat
BIRLEŞMIŞ Markalar Derneği (BMD) önceki gün düzenlediği iftar buluşmasında Türkiye'nin önde gelen markalarını ve alışveriş merkezi yatırımcılarını bir araya getirdi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı. Toplantıda konuşan BMD Başkanı Sinan Öncel, Rusya'da Türk markalar için büyük fırsat olduğunu söyledi. Rusya'da alışveriş merkezlerinin yakın zamanda yüzde 30 oranında boşalacağını ifade eden Öncel, "Rusya'daki alışveriş merkezi yatırımcıları ile yaptığımız toplantılarda bize önemli davetler geliyor. Onlarla yakın zamanda yapacağımız görüşmelerle süreci hızla ilerleteceğiz" dedi.
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Rusya Türk markaları için büyük fırsat
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