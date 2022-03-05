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Giriş Tarihi: 6.3.2022

Rusya Türkiye’den sebze ithalatını artıracak

Rusya Türkiye’den sebze ithalatını artıracak
RUSYA Gıda Güvenliği Kurumu'ndan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi. Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Mısır, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bulunuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya'nın Türkiye'den yaş meyve sebze ithalatını artırmak istemesinin piyasayı pozitif etkileyeceğini belirtti.
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Rusya Türkiye’den sebze ithalatını artıracak
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