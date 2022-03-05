Rusya Türkiye’den sebze ithalatını artıracak

RUSYA Gıda Güvenliği Kurumu
'ndan (Rosselkhoznadzor) yapılan açıklamada, 9 ülkeden sebze ithalatının artırılacağı belirtildi. Türkiye'den ilave domates, biber, kabak ve patlıcan ithal edileceğine işaret edilen açıklamada, "İlgili ülkelerin tüm topraklarından, önceki ithalat kısıtlamalarının kaldırılarak sebze ithalatına devam edilmesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Rosselkhoznadzor tarafından yayımlanan listede, Türkiye'nin yanı sıra, Azerbaycan
, Ermenistan
, Belarus, Kazakistan
, Mısır
, Kırgızistan
, Türkmenistan
ve Özbekistan
bulunuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya'nın Türkiye'den yaş meyve sebze ithalatını artırmak istemesinin piyasayı pozitif etkileyeceğini belirtti.