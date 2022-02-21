Rusya-Ukrayna gerilimi emtia piyasasındaki yükselişi sürdürüyor

FED'İN DAHA AZ ŞAHİN BİR TABLO ÇIKARMASI EMTİAYA TALEBİ ARTIRDI

Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile ilgili çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı.

Jepolitik risklerin devam etmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. 1.902 dolarla 1 Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak haftayı yüzde 2 artışla tamamladı.

Geçen hafta, gümüş yüzde 1,4, bakır yüzde 1,6, paladyum yüzde 1,1, kurşun yüzde 3,3, platin yüzde 3,8, alüminyum yüzde 2,6, nikel yüzde 3,6, artış kaydetti. Nikel, aynı zamanda 11,1629 dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Peru'da yerli halkın Las Bambas madenine karşı yaptığı protestolar, bakır fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Rusya'nın alüminyum ve nikel üretiminde dünyanın önde gelen ülkeler arasında olması, alüminyum ve nikel fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Analistler, Rusya'ya bir ekonomik yaptırım uygulanabilineceğine dair öngörülerin alüminyum ve nikelin arz ve tedarikine ilişkin endişelere sebep olduğunu aktardı.