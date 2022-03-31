Rusya-Ukrayna müzakereleri! 5 başlığı çözen gözyaşını dindirir





Antalya Diplomasi Forumfu7nda iki ülke dışişleri bakanlarını bir masa etrafında buluşturan Türkiye, önceki gün İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşmelerle barışa en somut katkıyı yapmış oldu. İstanbul görüşmelerinin, tarafların ateşkese en çok yaklaştığı yapıcı toplantı olduğu kaydedildi. Türkiye'nin barışa giden yolda aldığı inisiyatif ve diplomatik temaslar da uluslararası toplumun takdirini topladı.