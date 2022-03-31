Rusya-Ukrayna müzakereleri! 5 başlığı çözen gözyaşını dindirir

Antalya Diplomasi Forumfu7nda iki ülke dışişleri bakanlarını bir masa etrafında buluşturan Türkiye, önceki gün İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşmelerle barışa en somut katkıyı yapmış oldu. İstanbul görüşmelerinin, tarafların ateşkese en çok yaklaştığı yapıcı toplantı olduğu kaydedildi. Türkiye'nin barışa giden yolda aldığı inisiyatif ve diplomatik temaslar da uluslararası toplumun takdirini topladı.
NATOYA KATILMAMA KARŞILIĞI GÜVENLİK GARANTİSİ
Rusya'nın karşı çıktığı Ukrayna'nın NATO üyeliği ve ülkenin tarafsız kalması konusu toplantıda görüşülen en önemli başlık oldu. Ukrayna, tarafsızlık statüsünü kabul etmesi karşılığında uluslararası güvenlik garantileri sağlayacak bir sistem önerisinde bulundu.
Ukrayna'nın NATO dahil herhangi bir askeri ittifak içine girmemesi, yabancı askerlerin ülke topraklarında bulunmaması durumunda bu ülkenin güvenliğinin garantör devletler tarafından sağlanması talep ediliyor. Ukrayna'nın önerdiği 8 garantör ülke arasında Türkiye de yer alıyor.
Ukrayna heyetinin baş müzakerecisi David Arakhamiya'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamada vurguladığı NATO Anlaşması'nın 5'inci maddesi benzeri bir güvence üye ülkelerden birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış kabul edilmesi anlamına geliyor.
Görüşmelerde, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen ve uzlaşı sağlanma ihtimali en uzak başlıklardan olarak görülen Kırım konusu da masaya yatırıldı. Ukrayna heyeti, tamamen ateşkes sağlanması koşuluyla Kırım'ın statüsü konusunda 15 yıllık istişare süreci başlatılması teklifinde bulundu.
ÖNCE DIŞİŞLERİ BAKANLARI ARDINDAN LİDERLER
Bundan sonraki süreçte müzakerecilerin ülkelerine dönerek Dışişleri Bakanları ve üst düzey yetkililer ile toplantılara ilişkin bilgi vermesi, fikirsel olarak yaklaşılan hususların görüşülmesi bekleniyor.
Müzakere heyetlerinin ardından görüşmelerin son olarak Antalya'da bir araya gelen Dışişleri Bakanları Lavrov ve Kuleba arasında yapılması, somut sonuçlara varılmasının akabinde Rusya devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksky'nin bir araya gelmesi için uygun şartların oluşacağı değerlendiriliyor.