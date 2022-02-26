Rusya-Ukrayna savaşı hububatçıları endişelendirdi

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin en fazla bu iki ülkeden hammadde temin eden hububat ve bakliyat sektörünü etkileyeceğini söyledi.

Savaşın insani boyutuna da dikkat çeken Altunkaya, "Savaş, sadece ticari ilişkileri olumsuz etkilemekle kalmıyor, tüm güzellikleri yok ediyor. Savaş yıkım demektir. Ölüm demektir. Tüm dünyanın savaşı durdurmak için çaba göstererek barışa katkı sunmasını istiyoruz" dedi.

Gaziantep'te düzenlenen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi'nde konuşan Mahsum Altunkaya, Ukrayna-Rusya krizinin hububat-bakliyat sektörüne yönelik muhtemel etkilerine dikkat çekti. Altunkaya, buğday unu ve ayçiçeği yağı üretiminde en fazla hammaddenin Ukrayna ve Rusya'dan ithal edildiğini belirterek, "Kriz en çok bizim sektörü etkileyecek" diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl Rusya Federasyonu'ndan 5,6 milyon, Ukrayna'dan ise 1,4 milyon ton buğday ithal ettiğini anımsatan Altunkaya, "Ham ayçiçeği yağı ithalatında ise bu durum farklı değil. Geçtiğimiz yıl Rusya'dan 724 bin ton, Ukrayna'dan ise 42 bin ton ham ayçiçeği yağı ithal etmişiz. Bu iki hammaddenin ithalatında yaşanacak sıkıntılar bile buğday unu, yemeklik yağ ve pastalık mamuller alanında iştigal eden firmalarımıza yıkıcı etkiler yaşatabilecektir. İnşallah kriz kısa sürede çözülür de kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.

İHRACAT YÜZDE 25 ARTTI

Hububat ve bakliyat ihracatı ile ilgili rakamlar da veren Altunkaya, sektör olarak 2021 yılında yüzde 25, 6 artışla toplam 9 milyar 156 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Altunkaya, "Türkiye'nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının yüzde 32,2'lik kısmı birliğimiz tarafından yapılmaktadır. 2021 yılında bölgemizden yapılan sektörel ihracatımızın yüzde 20'lik kısmı makarna, yüzde 17'lik kısmı buğday unu, yüzde 18'i bitkisel yağ, yüzde 11'i ise bisküvi ve pastacılık ürünlerinden oluşuyor. En fazla ihracat yaptığımız ülke gruplarında ilk sırada Ortadoğu ikinci sırada ise Afrika ülkeleri gelmektedir" diye konuştu.