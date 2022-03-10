Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini azaltacak plan hazır! Beş kritik adım





Hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliği için üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dâhil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirler alınacak. Bu tedbirlerin her biri vatandaşların lehine uygulanacak.