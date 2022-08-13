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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Rusya, Ulusal Varlık Fonu için TL almayı değerlendiriyor

Rusya, Ulusal Varlık Fonu için TL almayı değerlendiriyor
RUSYA Merkez Bankası ülkenin varlık fonunun Çin, Hindistan ve Türkiye'nin yanı sıra diğer bazı ülkelerin para birimlerine yatırım yapabileceğini açıkladı. Rusya Maliye Bakanlığı petrol fazlası ve doğalgaz gelirlerini varlık fonuna yönlendiren bir bütçe kuralı üzerinde yeniden çalışmalara başladı. Bu kapsamda Varlık Fonu'nun Çin, Hindistan ve Türkiye gibi bazı dost ülkelerin para birimlerine yatırım yapması değerlendiriliyor. Rusya Merkez Bankası '2023- 2025 Para Politikası' raporunda Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı mali kurallara geri dönmek için çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek, "Maliye Bakanlığı bütçe kuralı mekanizması oluşturmak ve varlık fonunu yenilemek için dost ülkelerin para birimlerine yatırım konusunda çalışıyor" dedi.
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Rusya, Ulusal Varlık Fonu için TL almayı değerlendiriyor
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