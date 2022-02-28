Rusya ve Ukrayna savaşı domates, biber ve salatalık fiyatını yüzde 30 düşürdü

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Ukrayna ve Rusya'nın meyve ve sebze üreticisi için önemli bir pazar olduğunu belirterek, savaşın bu bölgeye gerçekleştirilen ihracatı da etkilediğini söyledi.

Savaş nedeniyle özellikle örtü altı ürün fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu aktaran Tavşan, "Fiyatlarda aşağı yukarı yüzde 20-30 düşüş var. Örtü altı ürünlerde, domates, salatalık ve biber fiyatında düşme var. Normalde bu aylar örtü altı ürünlerin fiyatının yüksek olduğu dönemdir. " dedi.