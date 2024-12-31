Rusya’da Anadolu Efes bilmecesi

Anadolu Efes'in Rusya'da Belçika merkezli Anheuser-Busch InBev'le yüzde 50'şer ortaklığa sahip olduğu AB InBev Efes Russia'nın yönetimine geçici olarak el konuldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yayınladığı kararname uyarınca şirketin kontrolü geçici olarak GK Vmeste adlı bir Rus şirketine devredildi. Anadolu Efes, Rus bira pazarının yüzde 29'una sahip. Gelişmeler üzerine şirketin Borsa İstanbul'daki hisseleri taban oldu. Anadolu Efes'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Bugün, Rusya tarafından, AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır" denildi. Açıklamada, bu durumun ortakları ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ve gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi. Putin, bir başka bira devi Carlsberg'in Rusya'daki şirketine el koyup sonra iade etmişti. Rusya'da daha önce de Danone ve Carlsberg gibi şirketlere geçici yönetim atanmıştı. AB InBev Efes Russia'da Anadolu Efes'in ortağı Belçika merkezli Anheuser-Busch InBev. İki şirket Rusya'daki iştirakte yüzde 50 paya sahip. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından özellikle Batılı şirketler için Rusya'da iş yapma riskinin artması üzerine Anadolu Efes ile AB InBev ortaklığı sonlandırmak üzere anlaşmaya varmışlardı. Buna göre Rusya'daki operasyonların yüzde 100 hissesi Anadolu Efes'e geçecek, Ukrayna operasyonlarının yüzde 100'ü ise AB InBev'e devredilecekti. Taraflar, bu devrin onayı için Rusya'da ilgili otoritelere başvurmuşlar ama henüz olumlu cevap alamamışlardı. Batılı şirketler için yaptırımların ardından Rusya'da iş yapmak zorlaştı. Birçok şirket ve banka Rusya'daki operasyonlarını kapatmak ya da Rus şirketlere devretmek zorunda kalmıştı. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya'da yılbaşı tatili nedeniyle geçici el koyma kararının detaylarını bilmediklerini, ancak ortaklarıyla konuşacaklarını anlattı.