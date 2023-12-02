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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Rusya’da Türk tekstili Batı’nın alternatifi oldu

Rusya’da Türk tekstili Batı’nın alternatifi oldu
RUSYA'DA yaptırımlar sonrası ülkeyi terk eden Batı markalarının alternatifi olarak Türk ürünlerinin yükselişi sürüyor. INFOLine Genel Müdürü İvan Fedyakov, yaptırımlar sonrası ülkeyi terk eden markaların hazır giyim ürünlerinin satışlarındaki payının yüzde 10'a kadar gerilediğini belirtti. Giden markaların yerini Türk markalarının doldurduğuna dikkat çeken Fedyakov, yakın dönemde Rusya'da Türk ürünlerinin satışlarında artış olacağını söyledi. Fedyakov, "Türk fabrikaları Asyalılar gibi ucuz ürünler üretemiyorlar. Makul fiyat teklifi sunarken, Türkler her zaman kaliteyi öne çıkarmaya gayret ediyor" yorumunu yaptı.
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Rusya’da Türk tekstili Batı’nın alternatifi oldu
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