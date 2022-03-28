Rusya’dan çıkan Amerikan şirketleri için rota Türkiye

Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan
10 kişilik ticaret heyeti, ABD
'deki temaslarını
tamamlayıp yurda döndü.
Temasların sonuçları
Cumhurbaşkanlığında yapılan
bir toplantı ile de ele alındı.
ABD Dışişleri ve Ticaret
Bakanlığı yetkilileri, iş adamı
dernekleri ve think thank
kuruluşları ile bir araya gelen
heyet, özellikle ticari konulardaki
diyalog mekanizmasının
kesintisiz sürmesi ve sorunların
çözümünü masaya yatırdı.
En kısa sürede ABD'den
siyasiler ve işadamlarından
oluşan bir heyetin Türkiye
'yi
ziyaret etmesi kararlaştırılan
görüşmede, Türkiye-
ABD işadamları toplantısının
2 yıl aradan sonra haziranda
ABD'de yapılmasına karar
verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndaki
görüşmelerin ana gündem
maddesi ise S 400'ler oldu.
Görüşmede, "Rusya
'dan
kaçan batılı sermaye, özellikle
Amerikan şirketlerinin
Türkiye'nin ev sahipliği
yapmasına sıcak bakıyoruz.
Ama Türkiye, Rus
sermayesinin
üssü haline gelmemeli"
değerlendirmesi yapıldı.
TEDARİK ÜSSÜ OLABİLİR
İki ülke ticarinin geliştirilmesi için yeni endüstri alanları, dijital dönüşüm, e- ticaret, dijital teknolojilere ilişkin yatırım alanlarına öncelik verilmesi kararlaştırıldı. AB
ülkelerinin Türkiye yatırımlarının 150 milyar doları bulurken ABD'nin 14 milyar dolarla sınırlı kaldığı, bunun artırılması gerektiği vurgusu yapıldı. Küresel tedarik zinciri ile ilgili tartışmalar da görüşmenin bir diğer gündem maddesi oldu. Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde nasıl rol oynayabileceği masaya yatırıldı.