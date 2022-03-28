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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Rusya’dan çıkan Amerikan şirketleri için rota Türkiye

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Rusya’dan çıkan Amerikan şirketleri için rota Türkiye

ABD’ye giden 10 kişilik heyet eli dolu döndü. Rusya’dan kaçan ABD şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapabileceği belirtilen görüşmede, ülkemizin tedarik üssü olabileceği vurgulandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan 10 kişilik ticaret heyeti, ABD'deki temaslarını tamamlayıp yurda döndü. Temasların sonuçları Cumhurbaşkanlığında yapılan bir toplantı ile de ele alındı. ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, iş adamı dernekleri ve think thank kuruluşları ile bir araya gelen heyet, özellikle ticari konulardaki diyalog mekanizmasının kesintisiz sürmesi ve sorunların çözümünü masaya yatırdı. En kısa sürede ABD'den siyasiler ve işadamlarından oluşan bir heyetin Türkiye'yi ziyaret etmesi kararlaştırılan görüşmede, Türkiye- ABD işadamları toplantısının 2 yıl aradan sonra haziranda ABD'de yapılmasına karar verildi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerin ana gündem maddesi ise S 400'ler oldu. Görüşmede, "Rusya'dan kaçan batılı sermaye, özellikle Amerikan şirketlerinin Türkiye'nin ev sahipliği yapmasına sıcak bakıyoruz. Ama Türkiye, Rus sermayesinin üssü haline gelmemeli" değerlendirmesi yapıldı.

TEDARİK ÜSSÜ OLABİLİR
İki ülke ticarinin geliştirilmesi için yeni endüstri alanları, dijital dönüşüm, e- ticaret, dijital teknolojilere ilişkin yatırım alanlarına öncelik verilmesi kararlaştırıldı. AB ülkelerinin Türkiye yatırımlarının 150 milyar doları bulurken ABD'nin 14 milyar dolarla sınırlı kaldığı, bunun artırılması gerektiği vurgusu yapıldı. Küresel tedarik zinciri ile ilgili tartışmalar da görüşmenin bir diğer gündem maddesi oldu. Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde nasıl rol oynayabileceği masaya yatırıldı.

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Rusya’dan çıkan Amerikan şirketleri için rota Türkiye
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