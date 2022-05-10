Rusya’dan gelen petrole sigorta yasağı

AB,Rusya'dan ithal edilen petrol ürünlerinin sigortalanmasını yasaklayacak. Böyle bir teminat olmadan, Rusya ve müşterileri petrol sızıntıları ve denizde meydana gelebilecek olası kazalara karşısında milyarlarca dolarlık risk almak zorunda kalacak. Paketin haziran başına kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Ancak üye ülkeler hala ayrıntıları tartışıyor ve tüm ülkelerin bu teklife onay vermesi gerekiyor. AB, petrol endüstrisini hedef alarak Vladimir Putin rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya çalışıyor, ancak önerilen önlemler bir dizi AB ekonomisini sert şekilde etkileme riski taşıyor. Önerilen yasak, Putin'in AB petrol yasağının etkilerini dünyadaki diğer ülkelere ham petrolü taşıyarak hafifletmesini zorlaştırmanın bir yolu olarak görülüyor.International Group bünyesindeki 13 Koruma ve Tazminat (P&I) birliğinin tamamı, yakıt sızıntıları, enkaz kaldırma ve kişisel yaralanmalar dahil olmak üzere İngiltere, AB, Norveç, ABD ve Japonya ve okyanusta giden gemilerin yüzde 90'ını kapsıyor. Çoğu liman, gemilerin P&I sertifikasına sahip olmasını gerektiriyor. Rus petrolünün alıcıları, böyle bir teminat olmadan yüz milyonlarca dolara ulaşabilecek risklere karşı savunmasız kalmaktan etkilenmek istemeyecek.