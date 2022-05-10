Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rusya’dan gelen petrole sigorta yasağı
Giriş Tarihi: 11.5.2022

Rusya’dan gelen petrole sigorta yasağı

Rusya’dan gelen petrole sigorta yasağı
AB, Rusya'dan ithal edilen petrol ürünlerinin sigortalanmasını yasaklayacak. Böyle bir teminat olmadan, Rusya ve müşterileri petrol sızıntıları ve denizde meydana gelebilecek olası kazalara karşısında milyarlarca dolarlık risk almak zorunda kalacak. Paketin haziran başına kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Ancak üye ülkeler hala ayrıntıları tartışıyor ve tüm ülkelerin bu teklife onay vermesi gerekiyor. AB, petrol endüstrisini hedef alarak Vladimir Putin rejimi üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya çalışıyor, ancak önerilen önlemler bir dizi AB ekonomisini sert şekilde etkileme riski taşıyor. Önerilen yasak, Putin'in AB petrol yasağının etkilerini dünyadaki diğer ülkelere ham petrolü taşıyarak hafifletmesini zorlaştırmanın bir yolu olarak görülüyor.

MİLYARLARCA $ RİSK
International Group bünyesindeki 13 Koruma ve Tazminat (P&I) birliğinin tamamı, yakıt sızıntıları, enkaz kaldırma ve kişisel yaralanmalar dahil olmak üzere İngiltere, AB, Norveç, ABD ve Japonya ve okyanusta giden gemilerin yüzde 90'ını kapsıyor. Çoğu liman, gemilerin P&I sertifikasına sahip olmasını gerektiriyor. Rus petrolünün alıcıları, böyle bir teminat olmadan yüz milyonlarca dolara ulaşabilecek risklere karşı savunmasız kalmaktan etkilenmek istemeyecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’dan gelen petrole sigorta yasağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA