Rusya’dan yaptırımlara karşı yeni hamle: Başbakan Mihail Mişustin talimat verdi!

Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırım da Rusya Merkez Bankası'nı hedef alıyor. Batılı devletler, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişimin engellenmesi yönünde yeni tedbirler hazırlanması için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, söz konusu çalışmanın ayrıntılarının ve hangi bankaların hedef alınacağının açıklanması bekleniyor.

20 büyük sanayileşmiş ülkenin (G20) merkez bankasına karşı şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulanmadığı biliniyor.

Rusya, özellikle yüksek fiyatlı doğal gaz ve petrol gibi enerji ürünlerinin satışından sağladığı döviz rezervleri ile Batı'nın ekonomik yaptırımlarının etkisini zayıflatmayı planlarken, ABD ve Avrupa, Rusya'nın 640 milyar doları bulan rezervlerini de hedefe aldı.

AB, Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldığını duyurdu. Buna göre, Rusya Merkez Bankası adına veya onun talimatıyla hareket eden herhangi bir tüzel kişi, kuruluş veya organla yapılan işlemlere yasak getirildi.