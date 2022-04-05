Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rusya’ya dört koldan yeni yaptırımlar
Giriş Tarihi: 6.4.2022

Rusya’ya dört koldan yeni yaptırımlar

Rusya’ya dört koldan yeni yaptırımlar
UKRAYNA savaşı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor. ABD, AB, Avustralya ve Japonya dün yeni kararlar aldı. ABD Hazinesi Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan itibarıyla uygulamaya alındı. Avrupa Birliği de yılda 10 milyar euro hacimli yarı iletken maddeler, bilgisayar, LNG çıkartma ekipmanları ve diğer elektrikli cihazların Rusya'ya ihracatını durdurmayı planlıyor. Ayrıca uçak kiralama ve jet yakıtı, çelik ürünleri ve lüks mallar gibi ürünlerin ithalat ve ihracatını kısıtlaması muhtemel yeni bir yaptırım paketi üzerinde de çalışıyor. Japonya ve Avustralya'da lüks mal ihracatını yasakladı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’ya dört koldan yeni yaptırımlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA