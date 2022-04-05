Rusya’ya dört koldan yeni yaptırımlar

UKRAYNA savaşı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor. ABD, AB, Avustralya ve Japonya dün yeni kararlar aldı. ABD Hazinesi Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek. Karar 4 Nisan itibarıyla uygulamaya alındı. Avrupa Birliği de yılda 10 milyar euro hacimli yarı iletken maddeler, bilgisayar, LNG çıkartma ekipmanları ve diğer elektrikli cihazların Rusya'ya ihracatını durdurmayı planlıyor. Ayrıca uçak kiralama ve jet yakıtı, çelik ürünleri ve lüks mallar gibi ürünlerin ithalat ve ihracatını kısıtlaması muhtemel yeni bir yaptırım paketi üzerinde de çalışıyor. Japonya ve Avustralya'da lüks mal ihracatını yasakladı.