Rusya’ya en çok ihracatı Trabzon’dan

Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat yapılan il olarak Trabzon'dan Ocak-Ekim döneminde Rusya'ya ise 148 milyon 223 bin 900 dolar ihracat gerçekleştirilirken, yüzde 27 oranında ihracat artışı yaşandı. Türkiye genelinde ise yılın ilk 10 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 33 oranındaki artışla 4 milyar 222 milyon 446 bin 231 dolar olarak gerçekleşti.

BÖLGEDEN YAPILAN İHRAACATTA ARTIŞ YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılı ilk 10 ayında Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın artış trendini sürdürdüğünü belirterek, aynı dönemde Karadeniz Bölgesinden Rusya'ya en fazla ihracatı Trabzon ilinden gerçekleştiğini ve Trabzon ilinin toplam ihracatın %54 lük kısmını tek başına gerçekleştirdiğini belirtti. Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihraç edilen ürünlerin yaş meyve sebze ürünleri, fındık ve balık olduğunun altını çizen Kalyoncu, bu ürünlerle birlikte son yıllarda inşaat malzemeleri, makine aksamı ve tüketim ürünleri ihracatının da her geçen gün gelişme gösterdiğini belirtti. Rize ilimizden de son yıllarda Rusya'ya yapılan ihracatta önemli artış kaydedildiğini ve Rize ilinin bölgeden Rusya'ya en çok ihracat gerçekleştiren 3'üncü il konumuna yükseldiğini belirten Kalyoncu, ülkemizden Rusya Federasyonu'na en fazla işlenmiş alabalık ihraç edilen ilin de Rize olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, gerek ürün çeşitliği ve gerekse hacim olarak Karadeniz bölgesinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yılı artış trendi ile kapatacağından ümitli olduklarını belirtti. Kalyoncu; önümüzdeki dönemde de hedef pazarımız olan Rusya Federasyonu'na ihracatımızın daha üst noktalara ulaşması için ticarette yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve bu sorunların çözümü ile ikili ticaretin karşılıklı olarak hedef konulan rakamlara kısa sürede ulaşacağını söyledi.