Rusya’ya ihracat 2.5 kat arttı! 4 Türk giyim firması Rusya’da büyümeye başladı

Rus ve Türk şirketleri tarafından ortaklaşa kurulan ROST'un Başkanı Kurtuluş, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ocak-Eylül 2022'de Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021 yılının ilk 9 ayındaki verileri ile kıyaslandığında iki kat artarak 47 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Kurtuluş, "Ocak 2023'te ise Türkiye, Rusya'ya olan ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 2,5 kat artırarak 1,42 milyar dolara çıkarmıştır. Ocak'ta Rusya'dan yapılan ithalat ise 5,1 milyar dolar oldu. Genel olarak, lojistik ve banka transferleri zorluklarına rağmen, Türkiye ile Rusya arasındaki ihracat teslimatlarında ve ithal mallarda gözle görülür bir artış gözlenmektedir" dedi.

TEKSTİLCİ RUSYA'AY YERLEŞTİ

Rusya pazarından çekilen yabancı markaların yerini, özellikle hazır giyim sektöründe Türkiye'den gelen firmaların doldurmaya başladığını söyleyen Kurtuluş, "Geçtiğimiz yıl 4 Türk markanın bulunduğu ( Perspective, Efor, İpekyol ve Twist) firmalarının Rusya pazarına giriş yaptığını biliyoruz. Yaptırıma tabi olmayan hammadde, mamul ve yarı mamul ürünlerden de eskiden AB ülkelerinden tercih edilenlerin çoğu artık Türkiye'den tedarik ediliyor. Bu iş bağlantılarının ve tedarik sürecinin kalıcı olması için özellikle kalitede ve iş ilişkilerinin yürütülmesinde azami özen ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

SON 2 HAFTADIR SORUN VAR

Son iki haftadır transit ticarette AB, ABD ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan mallara yönelik engellemeler olduğunu anlatan Kurtuluş, "Yurt dışından gelen ürünler bazen gümrüklerde takılmadan geçiyor bazen de tam tersi şekilde geçişine izin verilmiyor. Bu sorunlar kara ve deniz yolunda yaklaşık 2 haftadır yaşanıyor. Yetkililer sistem arızası yaşandığını söylüyor. Şu anda gümrükte depolarda gönderimi bekleyen birçok ürün var. Özellikle AB ülkeleri, İngiltere, Kanada ve ABD'den gelen ürünlerde bu sıkıntı oluyor ancak diğer ülkelerden gelen malların geçişlerinde bir sıkıntı yaşanmıyor" dedi. Kurtuluş, "İki tarafın devlet yetkililerinin bu sorunun çözümü ile ilgili çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ümidimiz kısa zamanda sorunun çözüme ulaşması. Savaşın başından beri Türkiye üzerinden yapılan transit ticaret tahmini olarak 6.5 milyar dolar seviyesinde ümit ederiz bu rakamı daha ileri seviyelere taşıyabiliriz" diye konuştu.