Rusya’ya mal satmak isteyen firmalar Türkiye’ye geliyor

Growtech Fuarı'na yaklaşık olarak 140 ülkeden ziyaretçinin geleceğini dile getiren Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Ziyaretçi noktasında biz iki tarafı da şöyle değerlendiriyoruz. Rusya pazarı, Avrupa ve ABD'ye kapanmış durumda. Rusya'ya mal satmak isteyen bir takım ülkeler burada distribütör bulup, ürünlerini Rusya'ya satmak istiyorlar gibi görünüyor. Sohbetlerden de bu anlaşılıyor. O nedenle Türkiye'nin önemi şu anda çok daha fazla ön plana çıkmış durumda. Tarım sektörü açısından Rusya zaten çok önemli. Türk firmaları da sera konusunda o bölgede çalışıyor" diye söyledi.
60 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAĞIZ
Growtech fuarının yoğun bir ilgiyle karşılaştığını ve fuara 2 ay kala katılımcı rezervasyonların dolduğunu dile getiren Er, "Her yıl giderek artan bir katılımcı ilgisi var. 60 bin metrekare alanda 4 gün boyunca 60 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu sene Almanya ve Fransa ilk kez milli katılımcı olurken, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile 6 ülke milli katılımla pavilyon kuruyor. Her 27 ülkeden 571 katılımcı ve 6 ülke milli katılımcı olarak yerini aldı. Tarım profesyonellerinin buluştuğu bu fuarda tüm firmalar yeni ürünlerini gösterme fırsatı buldu. Çiftçilerin ilgisi büyük, ürünlerin bayileri, distribütör olmak isteyenler ve tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen firmalar da geliyor. Ziyaretçiler fuara gelip yeni ürünleri keşfetsinler ve daha çok kazansınlar istiyoruz. Alanımız da her sene artıyor. Artık Anfaş'a sığmakta zorlanıyoruz. Önümüzdeki yıl daha çok katılımcıyı ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.
GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM
Growtech'i katılımcı ve ziyaretçileri için her yıl bir adım daha ileriye taşımak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarından bahseden Engin Er: "Katılımcı ve ziyaretçilerimiz yeni dijital hizmetlerimizden biri olan Growtech Connect Platformu'nu, Growtech 2022'de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Bu sayede, katılımcılarımız standını ziyaret eden ziyaretçilerin bilgilerine ulaşabilecekler. Ziyaretçilerimiz de katılımcılarımız ile ilgili detaylı bilgiyi mobil cihazları aracılığı ile kendi profillerine kaydedecek. Böylece fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayarak verimi artıracak. Ayrıca başka yeni bir dijital uygulamamız olan Growtech dijital katılımcı listemiz ile tüm katılımcılarımızın detaylı bilgilerini web sitemizde yayınlıyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz fuar başlamadan önce web sitemiz aracılığı ile katılımcılarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor ve katılımcılarımız ile iletişim kurabiliyorlar. Fuar alanına gelmeden randevu programlarını hazırlamaları fuarı da daha verimli geçirmelerine fayda sağlıyor" dedi.