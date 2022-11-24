Rusya’ya mal satmak isteyen firmalar Türkiye’ye geliyor

GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM

Growtech'i katılımcı ve ziyaretçileri için her yıl bir adım daha ileriye taşımak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarından bahseden Engin Er: "Katılımcı ve ziyaretçilerimiz yeni dijital hizmetlerimizden biri olan Growtech Connect Platformu'nu, Growtech 2022'de deneyimleme fırsatı bulacaklar. Bu sayede, katılımcılarımız standını ziyaret eden ziyaretçilerin bilgilerine ulaşabilecekler. Ziyaretçilerimiz de katılımcılarımız ile ilgili detaylı bilgiyi mobil cihazları aracılığı ile kendi profillerine kaydedecek. Böylece fuar sonrasında da gerçek zamanlı iletişim ve etkileşimi sağlayarak verimi artıracak. Ayrıca başka yeni bir dijital uygulamamız olan Growtech dijital katılımcı listemiz ile tüm katılımcılarımızın detaylı bilgilerini web sitemizde yayınlıyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz fuar başlamadan önce web sitemiz aracılığı ile katılımcılarımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyor ve katılımcılarımız ile iletişim kurabiliyorlar. Fuar alanına gelmeden randevu programlarını hazırlamaları fuarı da daha verimli geçirmelerine fayda sağlıyor" dedi.