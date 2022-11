Rusya’ya mal satmak isteyen firmalar Türkiye’ye geliyor

60 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAĞIZ

Growtech fuarının yoğun bir ilgiyle karşılaştığını ve fuara 2 ay kala katılımcı rezervasyonların dolduğunu dile getiren Er, "Her yıl giderek artan bir katılımcı ilgisi var. 60 bin metrekare alanda 4 gün boyunca 60 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bu sene Almanya ve Fransa ilk kez milli katılımcı olurken, Hollanda, İspanya, Fransa, Çin ve Güney Kore ile 6 ülke milli katılımla pavilyon kuruyor. Her 27 ülkeden 571 katılımcı ve 6 ülke milli katılımcı olarak yerini aldı. Tarım profesyonellerinin buluştuğu bu fuarda tüm firmalar yeni ürünlerini gösterme fırsatı buldu. Çiftçilerin ilgisi büyük, ürünlerin bayileri, distribütör olmak isteyenler ve tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen firmalar da geliyor. Ziyaretçiler fuara gelip yeni ürünleri keşfetsinler ve daha çok kazansınlar istiyoruz. Alanımız da her sene artıyor. Artık Anfaş'a sığmakta zorlanıyoruz. Önümüzdeki yıl daha çok katılımcıyı ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.