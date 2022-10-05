Rusya’ya yeni yaptırım paketi için uzlaşıldı

Avrupa Birliği ülkeleri, üçüncü ülkelere petrol satışlarında tavan fiyat desteğini içeren yeni bir Rusya yaptırım paketi üzerinde uzlaşmaya vardı. AB'nin Dış Politika Şefi Joseph Borrell, "Bu, Rusya'nın ihracat kapasitesini ve endüstrinin özellikle teknolojik sektörde ilerlettiği ilişkileri daha da kısıtlayacaktır" dedi. Yaptırımların Rus petrolünün nakliyesini, onu taşımak için gereken hizmetlere ilişkin uygulanan kısıtlamalara yeni yasaklar getirmesi beklenirken G-7 ve bazı diğer ülkelerden oluşan bir koalisyon tarafından belirlenen seviyenin altından fiyatlandırılan petrol satışları için muafiyet sağlanacak. Bununla birlikte Rusya ordusunu önemli teknolojilerden mahrum bırakmak için havacılık ürünlerine, elektronik bileşenlere ve belirli kimyasal maddelere erişimin kısıtlanması bekleniyor.