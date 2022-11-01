Rüzgâr enerjisi depolanacak, elektriğe dönüşecek

2023'TE seri üretime geçecek Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yollarda enerjisini karşılayacak altyapı sistemleride hızla hazırlanıyor. Depolama ve batarya teknolojilerinde çağı yakalamak için yatırımlarını sürdüren Türkiye, şimdi de rüzgâr enerjisini depolayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg'da babayiğitler bir araya geldi, başbabayiğidi de unutmamamız lazım, Cumhurbaşkanımızın himayesinde bu proje hayata geçti. Togg gibi kendi rüzgâr türbinimizi de oluşturabiliriz" diye konuştu. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Varank konuşmasında, sadece 2021'de enerji dönüşümüne yönelik küresel yatırımların büyüklüğünün 750 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, bu yatırımların içindeki en büyük payın ise 350 milyar dolardan fazla yatırımla yenilenebilir enerjide gerçekleştiğini ifade etti. Varank, birçok sektörle doğrudan ve dolaylı olarak etkileşimde olan rüzgâr enerjisi ekipmanları üretiminde Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.Varank, "Bu büyük sinerji ile Avrupa'nın en büyük 5. rüzgâr enerjisi ekipmanı üreticisi haline geldik. Firmalarımız uluslararası standartlardaki ürünlerini 45 ülkeye ihraç ediyorlar. 2021 yılında 1.5 milyar euroyu bulan rüzgâr türbini ve ekipman ihracatımızı 2022 yılında 2 milyar euro seviyesine çıkaracağız" ifadelerini kullandı.