Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rüzgâr ve güneşte 5 milyar $’lık yatırım
Giriş Tarihi: 6.3.2022

Rüzgâr ve güneşte 5 milyar $’lık yatırım

Rüzgâr ve güneşte 5 milyar $’lık yatırım
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgâr ve güneş enerjisi alanında 2 bin 787 megavatlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, "En geç 1.5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz" dedi. EPDK'den yapılan açıklamada, YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 kapsamında duyurulan bağlantı kapasitelerinin revize edilmesinin ardından açığa çıkan 2 bin 787 megavatlık kapasitenin EPDK'ye bildirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Ana kaynağı rüzgâr veya güneş enerjisi olan tesislere ilişkin yapılacak elektriksel kurulu güç artış talepleri için toplam 784.75 megavat, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm taleplerine ilişkin başvuru talepleri için toplam 1.322.82 megavat, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için toplam 680.13 megavat kapasite tahsisi yapıldı." EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgâr ve güneşte 2 bin 787 megavatlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, "En geç 1.5-2 yılda 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz" diye konuştu.

YATIRIM PİŞMAN ETMEZ
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün daha da arttığını anlatan Yılmaz, "Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapan asla pişman olmaz" dedi. ANKARA

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Rüzgâr ve güneşte 5 milyar $’lık yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA