Rüzgâr ve güneşte 5 milyar $’lık yatırım

Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK
) Başkanı Mustafa Yılmaz
, rüzgâr ve güneş enerjisi alanında 2 bin 787 megavatlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, "En geç 1.5-2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz" dedi. EPDK'den yapılan açıklamada, YEKA RES-3 ve YEKA GES
-5 kapsamında duyurulan bağlantı kapasitelerinin revize edilmesinin ardından açığa çıkan 2 bin 787 megavatlık kapasitenin EPDK'ye bildirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Ana kaynağı rüzgâr veya güneş enerjisi olan tesislere ilişkin yapılacak elektriksel kurulu güç artış talepleri için toplam 784.75 megavat, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm taleplerine ilişkin başvuru talepleri için toplam 1.322.82 megavat, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için toplam 680.13 megavat kapasite tahsisi yapıldı." EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rüzgâr ve güneşte 2 bin 787 megavatlık yeni kapasite tahsis sürecini tamamladıklarını belirterek, "En geç 1.5-2 yılda 5 milyar dolarlık yenilenebilir enerji yatırımını elbirliğiyle hayata geçireceğiz" diye konuştu.
YATIRIM PİŞMAN ETMEZ
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin her geçen gün daha da arttığını anlatan Yılmaz, "Türkiye
'de yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapan asla pişman olmaz" dedi. ANKARA