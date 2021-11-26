Rüzgârdan elektrik üretiminde rekor

Enerji dönüşümünü de öngören Paris İklim Anlaşması
'na imza atan Türkiye
'de yenilenebilir enerjinin payı artıyor. Geçen yıl ortalama yüzde 10 olan rüzgârdan üretilen elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payı kasım ayında yüzde 20.1'e çıktı. Böylece Türkiye'de rüzgâr enerjisinden üretilen elektrik 181 bin 249 megavatsaat ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
10 Kasım'da Türkiye'de toplamda 901 bin 841 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin yüzde 21.6'sını ithal kömür santralleri oluştururken rüzgâr santralleri ikinci sıraya oturdu. Rüzgârdan elektrik üretiminde en son 174 bin 542 megavatsaatle 25 Ekim'de rekor kırılmıştı. Üretimdeki artışta özellikle pandemide başlayan fosil yakıtlardaki fiyat artışı da etkili oldu.
YATIRIM YÜZDE 180 ARTTI
Enerji üretiminde yaşanan sorunlar karşısında esen rüzgârın enerjisinden faydalanan Türkiye son dönemde bu alanda ciddi yatırımlar yaptı. Sadece son 1 yılda devreye alınan rüzgâr enerjisi kapasitesi yüzde 180 artışla 1181 megavat oldu. Böylece rüzgârda kurulu güç 10 bin megavatı aştı.
EN BÜYÜK PAY TERMİKTE
Türkiye'nin halen 99 bin megavat olan elektrik kurulu gücünde termik santrallerin payı yüzde 46.8 olarak hesaplanırken, hidroelektrik santrallerin payı yüzde 31.9, rüzgâr enerjisinin payı yüzde 10.2, güneş enerjisinin payı yüzde 7.5, biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin payı yüzde 3.5 oldu.
YARISI TEMİZ ENERJİ
Toplam kapasite içinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise yüzde 53.1'e ulaştı. Türkiye toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa
'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sırada yer alıyor. Türkiye'de gelecek 10 yılda 10'ar bin megavat rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor.
BİOTREND SİVAS'TAKİ YATIRIMIN TEMELİNİ ATTI
BIOTREND Enerji, global dünyanın gelecekteki ticari faaliyet alanlarının enerji, geri dönüşüm, bilişim ve tarım olacağından hareketle, bu sektörlerin tamamını kapsayan bir proje olarak topraksız 55 dönümlük cam sera yatırımına imza atıyor. Biotrend Enerji
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Vardı
, "Dünyadaki en son üretim teknolojisinin kullanılacağı bu sera, yenilenebilir enerji kaynağı olarak; evsel atıklardan çıkan metan gazını kullanarak, elektrik üreten motorlardaki ceket suyu sıcaklığının, bacasından çıkan atık ısının ve karbondioksitin bir arada kullanıldığı Türkiye'nin ilk modern sera projesidir" dedi.