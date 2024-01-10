Rüzgârdan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7 Ocak'ta rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştığını ifade etti. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık" ifadelerini kullandı. Türkiye'de tüm kaynaklardan üretilen elektrik ise 778,5 gigawattsaat olarak gerçekleşti. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor ise 3 Nisan'da 203 bin 69 gigawattsaat olarak kayıtlara geçmişti. ANKARA