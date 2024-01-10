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Giriş Tarihi: 11.1.2024

Rüzgârdan elektrik üretiminde rekor kırıldı

Rüzgârdan elektrik üretiminde rekor kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7 Ocak'ta rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştığını ifade etti. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık" ifadelerini kullandı. Türkiye'de tüm kaynaklardan üretilen elektrik ise 778,5 gigawattsaat olarak gerçekleşti. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor ise 3 Nisan'da 203 bin 69 gigawattsaat olarak kayıtlara geçmişti. ANKARA
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Rüzgârdan elektrik üretiminde rekor kırıldı
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