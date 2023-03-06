S. Arabistan TCMB’ye 5 milyar $ mevduat yatırıyor

SuudiArabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu açıklamasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındığı belirtildi. Açıklamada, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi. Bu mevduat anlaşmasının, Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu belirtilerek, "Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir" ifadelerine yer verildi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati anlaşma ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu karar Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.SUUDİ Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) 1975'ten bu yana 84 ülkede 700'ün üzerinde altyapı projesine finansman sağlayarak tesislerin iyileşmesini ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağladı. Uluslararası kalkınma ilkelerine göre çalışan SED, teknik ve bilgi desteğine yatırım gerçekleştiriyor.