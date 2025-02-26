Saat&Saat 2024 yılında hedeflerini aşarak büyümesini sürdürdü

Saat&Saat, 30. yılını kutladığı 2024 yılında, stratejik hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek büyümesini sürdürdü. Adet bazında %29,5 büyüme elde eden Saat&Saat, yıl boyunca 16 yeni mağaza açarak, ülke genelinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı.

Saat&Saat, 2024 yılında portföyünü güçlendiren önemli bir adım daha attı. Ebel, Ferragamo gibi dünyaca ünlü saat markalarını portföyüne dahil etmesiyle müşterilerine daha geniş bir ürün yelpazesi sundu. Bu adımlar, Saat&Saat'in pazar konumunu güçlendirirken uzun vadeli büyüme stratejilerinin de temelini oluşturdu.

2024 yılında elde edilen bu güçlü performans, Saat&Saat'in yaratıcı projeleri, yenilikçi stratejileri ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda başarısını pekiştirdi. Geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, yaratıcı pazarlama ve iletişim çalışmaları, çalışan politikası ve e-ticaretteki başarılarıyla yıl boyunca 12 prestijli ödülün de sahibi oldu. Yıl içerisinde Great Place to Work'ün Fortune ile düzenlediği araştırmada "Avrupa'nın En İyi 100 İş Vereni" listesinde yer alan Saat&Saat, Türkiye dahil 40ülkede yurt dışı dağıtım ağı ile ürünlerini müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Saat&Saat, 2025 yılına, güçlü finansal temeller ve genişleyen portföyüyle sağlam bir şekilde adım attı.

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