Saat&Saat ilk altı ayda adet bazlı %26,4 büyüme sağladı

Dünyada ve Türkiye'de saatlere olan ilgi ve talep azalmadan devam ediyor. Dijitalleşmenin yükselmesi ve yoğun cep telefonu kullanımına rağmen, her tür ve segmentten kol saati geniş kitlelerce beğeniyle kullanılıyor. Saat&Saat, bugün 157 mağazası ve online satış yerleri ve bayileriyle 30'dan fazla markanın ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Kurulduğu 1994 yılından bu yana dünyaca ünlü saat markalarının distribütörlüğünü yapan ve 'Türkiye'nin Saatçisi' olarak anılan Saat&Saat, yılın ilk yarısındaki satış performansını ve sektöründeki genel durumu paylaştı.

5 YENİ MAĞAZA, 4 YENİ MARKA

Marka portföyüne dünya çapında tanınmış 4 yeni markayı; Ebel, Timex, Plein Sport ve Ferragamo'yu ekleyen şirket, mağazalaşma çalışmalarına da hız kesmeden devam ederek yılın ilk altı ayında 5 yeni mağaza açtı. Saat&Saat, yılın sonuna kadar 10 mağaza daha açmayı hedefleyerek, yılı toplamda 15 yeni mağazayla tamamlamayı planlıyor.

CİRO BAZINDA %13,1 BÜYÜME

Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, titizlikle yürüttükleri çalışmaların pozitif etkisiyle yılın ilk yarısında oldukça başarılı bir performans sergilediklerini duyurdu. Kaya, "2024'ün ilk yarısında adet bazında yaklaşık olarak yüzde 26,4 ve ciro bazında ise 13,1 büyüme sağladık. Hem yeni markalarla hem de yeni mağazalarla güçlendiğimiz bir dönem geçiriyoruz" dedi.

SEKTÖR BÜYÜMESİNİN ÜZERİNE ÇIKMAYI HEDEFLİYOR

Saat sektörü 2023 yılında yüzde 23,7 oranında büyümüştü. Saat&Saat'in 2023 büyümesi 35,4 olarak gerçekleşmiştir. 2024'te Türkiye saat sektöründe yüzde 16 büyüme bekleniyor. Saat&Saat için yıl sonu büyüme hedefini 39,4 olarak öngördüklerini dile getiren Ramazan Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı: "Saat&Saat, her bütçeye uyum sağlayabilecek, farklı segmentlerde ürünler sunan geniş bir portföye sahip. Bu sayede tüketiciye ulaşmakta güçlük çekmiyoruz. Doğru fiyatlandırmalarla her bütçeye uygun ürünleri müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz."