Saat&Saat İncelikli İş Projesiyle sektöre kadın saat ustaları kazandırıyor

Türkiye genelinde tüm saat markalarına teknik servis hizmeti sunan Saat&Saat, geçmişten günümüze taşınan değerli zanaat saat ustalığını, gelecek nesillere aktarırken kadın istihdamını desteklemeye odaklanıyor.

Saat&Saat, saat tamirciliği mesleğini sürdürmek ve geliştirmek amacıyla eşsiz bir projeye imza attı. 2023 yılında, İşkur destekli profesyonel eğitim programını hayata geçiren Saat&Saat, geçmişi yüzyıllara dayanan bu incelikli ve hassas zanaatın yaşatılması için saat ustalarını yetiştiriyor ve bu önemli zanaatın toplumsal farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Bu proje, kadınların yeteneklerini geliştirmelerine ve saat tamirciliği sektöründe etkin bir şekilde var olmalarına olanak sağlıyor. Saat&Saat, sadece bir aksesuar olmanın ötesinde nesilden nesle geçen saat hikayelerini yeniden yazan ustalarıyla sektörde öncü konumda bulunuyor.

Saat&Saat, saat tamirciliğinin kadınların detaylı bakış açısı ve titizliği ile mükemmel bir uyum içinde olduklarına inanıyor ve bu projeye başvuruda bulunmak isteyen adaylardan sadece lise mezunu olmalarını bekliyor. Yok olmakta olan bir mesleği, yapay zekâ tabanlı sistemler aracılığıyla teknik servisinde yaşatan Saat&Saat, sektöründe bir öncü olarak bu alandaki kadın usta oranını yükseltmeyi amaçlıyor.

Saat&Saat Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Berfin Kaplan Albayrak projeye dair açıklamasında: "2023 yılından bu yana, sektörümüzde bir dönüşüme ilham olan İncelikli İş projemiz, kadınların el becerisini saat ustalığı zanaatında da göstermelerine olanak sağlayarak yeni bir istihdam alanı oluşturuyor. Projemiz, "Kadın İstihdamı" ve "İş'te Fırsat Eşitliği" alanına da ışık tutarak, prestijli ödül organizasyonlarında ödüllere layık bulunuyor. Sektörümüzde öncü marka olarak, bu kıymetli zanaatı yaşatmakla birlikte kadın istihdamına sağladığımız katkıdan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz." dedi.

3 yıldır sürdürülen projeye; kariyer portalları, İşkur ve İstanbul Belediyesi İstihdam Ofisleri üzerinden başvurular toplanıyor. #İncelikliİş söylemiyle dikkat çeken bu projeye 2023 yılından bu yana toplamda 201 başvuru yapıldı. Proje ile yetişen 6 kadın saat ustası sektöre kazandırılarak Saat&Saat teknik servisinde istihdamı sağlandı.

Projenin hayata geçmesine büyük katkısı olan Teknik Servis Müdürü Mehmet Düzgün: "Projemizi, Saat ustalığını usta-çırak modeli ile yaşatmayı ve kadınların dünyanın her yerinde geçerli bir zanaatı öğrenmelerini hayal ederek 2023 yılında hayata geçirdik. Projenin ilk gününden itibaren kadın saat ustası olma hedefiyle aramıza katılan arkadaşlarımız ile sektörümüzde ilham veren bir dönüşüme imza attık. İncelikli İş projesiyle; tıpkı saatin içerisindeki denge çarkı gibi, kendi alanımızdaki dengeyi sağlayarak teknik servisimizdeki ustalarımızın en az %30'unu kadın saat ustalarımızdan oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

"ilandır"