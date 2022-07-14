SABAH elektrikli scooter dosyasını açtı! Kural var takan yok... Son kurban Dilara





Yolları scooter ve bisiklet gibi araçlara uygun hale getirmek gerekiyor. Yönetmeliğe göre kullanım koşullarının çerçevesi genel olarak çizilmiş olsa da bu kuralların detaylandırılması gerekmektedir. Cezai yaptırımlar konulmalı ve bu yaptırımlar hem scooter kullanıcılarına hem araç sahiplerine yöneltilmelidir. Altyapı sorunlarının çözülmesi, araba sahiplerinin de bilinçlendirilmesi ve yaptırım uygulanması gerekiyor. Scooter ve bisiklet kullanıcılarına yaya önceliği konumunda haklar verilmelidir. Ama öncelikle bisiklet ve scooter yolları daha da artırılmalıdır. Bu düzenlemelerle hem günümüz dünyasına uygun bu araçların kullanımını yaygınlaştırır hem de olası sorunların bir nebze önüne geçilmiş olur."