SABAH, Ilısu Barajı’nda! İşte Başkan Erdoğan’ın açtığı dev projenin tüm ayrıntıları

Dünyada giderek artan kuraklık tehlikesine karşı ülkeler yol haritalarını yeniden çizerken su, bu yüzyılın en değerli ve stratejik kaynağına dönüştü. Türkiye ise son yıllarda suya yönelik hayata geçirdiği hamlelerle dünyaya örnek olacak projeleri tek tek vatandaşın hizmetine sundu. Bu projelerden en önemlilerinden biri de Türkiye'nin 67 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı... Ilısu Barajı ilk kez dönemin başbakanı Adnan Menderes tarafından 1954'te projelendirildi ancak ekonomik baskılar, dış etkenler nedeniyle bir türlü hayata geçirilmedi. AK Parti ile Ilısu Barajı projesi tozlu raflardan alınarak 2008 yılında temeli atıldı. Yıllardır her türlü baskıya rağmen Ilısu Barajı tamamlanarak hizmete sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 milyar liraya mal olan Türkiye'nin en büyük ikinci barajı Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) açılışını yapmasının ardından SABAH, devasa projeyi yerinde inceledi.