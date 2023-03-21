Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir ödül daha

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen (İSG), Tech Brands Turkey'de "Havalimanı'nda En Teknolojik Marka" ödülüne layık görüldü. Sunduğu hizmet ve teknoloji altyapısını yolcu memnuniyeti için sürekli geliştiren ISG, havalimanı kategorisinde tüketiciler tarafından lider marka seçildi.

Türkiye'deki markaların teknoloji alanındaki tüketici marka algısını araştıran ödül programı Tech Brands Turkey, beyaz eşyadan sigortaya, hava yolundan akaryakıta kadar 41 farklı sektörde, açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda, sıralamaya giren markaları ödüllendiriyor.

Araştırmada yer alan halk jürisi, her kategori için düşündükleri markayı, herhangi bir hatırlatma veya yönlendirme olmadan spontane şekilde cevaplıyor.

Teknolojik çözümlerle maksimum yolcu memnuniyeti

ISG, uçuş takibinden avantajlı kampanyalara kadar, konforlu ve keyifli bir yolculuk için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri mobil uygulama ile yolcularına sunuyor. Yolcuların biniş kartları olmadan sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına hızlı ve kolayca gitmesine imkân veren sistemi de hayata geçiren Sabiha Gökçen, kimlik kartıyla boarding, bagaj etiketini üretme ve yapıştırıp bagaj sistemine teslim etme fırsatı da sunuyor.

Yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemi ile giriş, güvenlik geçiş, pasaport kontrol süreçleri ve yolcuların bekleme süreleri ölçülerek yolcu hareketinin takip edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu trafiğini hızlandırıyor.

Türkiye'nin İSG ile tanıştığı bir diğer yenilik olan e-pasaport uygulaması ile 18 yaşını geçmiş Türk vatandaşları çipli pasaportunu e-pasaport bankolarına okutup biyometrik sistem sayesinde parmak izlerini ve yüzlerini taratarak saniyeler içerisinde pasaport işlemlerini tamamlıyor.

İSG'de ayrıca blockchain altyapısı kullanılarak paydaşlara hızlı ve doğru bir şekilde bilgi akışı sağlanıyor.

Berk Albayrak: 'Üstün hizmet kalitemizin en değerli göstergesi'

Havacılıktaki başarılarını yeni bir ödül ile taçlandırdıklarını ifade eden Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Berk Albayrak, "Gayretlerimizin bizzat yolcular tarafından takdir edilmesi gurur verici. Yolcularımızın memnuniyetini artırmak, eksiksiz ve kesintisiz hizmet sunmak için tüm ekip arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu memnuniyetin dile getirilmesi, havalimanı alanında lider marka görülmek bizim için en büyük ödül ve üstün hizmet kalitemizin en değerli göstergesi" dedi.