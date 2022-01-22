Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda yüzde 15 azaltma kararı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) uçuş sayılarına yüzde 25 oranında getirdiği kısıtlama sonrası bazı seferler iptal edilmişti.



Bir hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışına bağlı olarak 23 Ocak Pazar günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda da yüzde 15 oranında uçuş azalma kararı alındı



UÇUŞLARINIZI KONTROL EDİN



MADKOM toplantısının ardından yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 23.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.