Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan depremzedelere 100 milyon liralık nakdî yardım

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından yardım seferberliği ilan eden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı depremzedelere desteğini sürdürüyor. Yardımların düzenli ve etkili bir şekilde bölgeye ulaştırılması için diğer kurumlarla koordinasyon içinde faaliyet yürüten Sabiha Gökçen Havalimanı, AFAD, Kızılay ve AHBAP aracılığıyla depremzedelere 100 milyon TL (5 milyon Euro) bağışta bulundu.

Depremin ilk gününden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçaklar depremzedeler için yoğun destek sevkiyatı yapıyor. Şu ana kadar Sabiha Gökçen'den kalkan 803 uçak ile 127 bin 277 personel afet bölgelerine sevk edilirken, inen 738 uçak ile de 135 bin 563 depremzede tahliye edildi.

Sahra hastanesinde 24 saat ameliyat hizmeti

Vatandaşlarından, iş dünyasından, resmî kurumlardan ve STK'lardan gelen yardımları afet fonunda toplayarak Türkiye ve Suriye'ye destek olan Malezya hükümeti, depremin ilk günü 75 kişilik uzman Özel Afet Yardım ve Kurtarma Ekibi (SMART) göndermişti. Arama kurtarma faaliyetlerinde çalışan Malezya Afet Yönetim Kurumu NADMA'ya bağlı 142 uzmanın yanı sıra Malezya hükümetinin destek için gönderdiği ve aralarında cerrah, göz doktoru ve çocuk doktorlarının da yer aldığı 108 askerî hekim, Adıyaman'da kurulan sahra hastanesinde depremzedelere 24 saat tetkik, tedavi ve ameliyat hizmeti veriyor.

Malezya'nın Türkiye Konsolosluğu'nun koordinasyonunda deprem bölgesinde konuşlanan ekipler, 6 hafta boyunca depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edecek. Konsolosluk, Malezya Havalimanları Holding'in Türkiye'deki yatırımı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da yer aldığı ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayarak yardımların düzenli ve etkili bir şekilde bölgeye ulaştırılması için ilk andan bu yana yoğun çaba sarf ediyor.

"Desteğimiz devam edecek"

Havalimanı bünyesinde başlatılan "Desteğiniz Güç Verir" kampanyasıyla Sabiha Gökçen bünyesindeki işletme ve çalışanlardan toplanan 17 ton yardım malzemesinin Kızılay'ın Antakya'daki merkezine ulaştırılmasının ardından, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yönetimi "Afetten etkilenen kardeşlerimizi desteklemek, dayanışma ruhunu yaşatmak ve yaraları biraz da olsa sarabilmek adına, Sabiha Gökçen Havalimanı/ Malezya Havalimanları Holdings olarak AFAD, Kızılay ve AHBAP aracılığıyla depremzedelere 5 milyon Euro (yaklaşık 100.000.000 TL) ilave yardımda bulunuyoruz. Bölgeye gerekli yardımların ulaştırılabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.