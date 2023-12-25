Sabiha Gökçen’de 2. pist açılıyor

CHP'nin yapımına karşı çıktığı Türkiye'nin ikinci Avrupa'nın ise altıncı en yüksek yolcu trafiğine sahip Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tamamlanan 3 bin 540 metrelik ikinci pist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor. 2014 yılında yapımına başlanan ve bugün açılışı yapılacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti 60 metre genişliğinde olacak. Böylece piste en geniş gövdeli uçaklar da inebilecek.Pist aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın 75 metre genişlik ve 4 bin 100, 3 bin 750 ve 3 bin 60 metrelik pistlerinin ardından Türkiye'nin ikinci büyük pisti olacak. İkinci pist ile birlikte 2022 yılında 31 milyon yolcunun kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesi iki katına çıkaracak. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist ile birlikte 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet Paralel Taksiyolu da tamamlandı. Ayrıca 46 uçak kapasiteli Orta Apron, 40 uçak kapasiteli Kargo Apronu, Teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin m2 kapalı alana sahip üstyapı tesisleri ve 91 metre yüksekliğinde Hava Trafik Kontrol Kulesi de ikinci pist ile birlikte tamamlandı.1998 yılında temeli atılan ve 2001 yılında yapımı tamamlanan Sabiha Gökçen Havalimanı, 550 milyon dolara mal oldu. Dünyanın en geniş gövdeli yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi yolcu uçağı, ikinci pist ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na da inebilecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini test etti.