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Giriş Tarihi: 2.1.2023 08:36

Sabiha Gökçen'de sis nedeniyle seferlerde aksama

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

DHA
Sabiha Gökçen’de sis nedeniyle seferlerde aksama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" denildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

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Sabiha Gökçen'de sis nedeniyle seferlerde aksama
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