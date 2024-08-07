Sabiha Gökçen’den 10 milyar euro katkı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, mevcut projeleri ve hedefleri anlattı. Havalimanının Türkiye ekonomisine yıllık katkısının 10.1 milyar euro olduğunu belirteren Ersoy, 55 ülkede 125 dış hat noktasına hizmet verdiklerini belirtti. Ersoy, "47 havayolu şirketi ile uçuş gerçekleştiriliyor. Bu sayı daha da artacak. 2023'te 55 bin ton kargo taşıması da yapıldı. Mevcut terminal tesislerini geliştirmek için 24 proje bulunuyor. Bunların 35 milyon euro yatırımla aşamalı olarak 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor" dedi.Son yıllarda küresel uçuş ağırlığının Asya ve Afrika'ya doğru kaymasıyla İstanbul'un bir 'hub' olarak biraz daha öne çıkmaya başladığını aktaran Ersoy, şu bilgileri verdi: "Yoğunluğu rahatlatmak adına giriş alanlarını genişlettik, ekstra x-raylar koyduk, e-pasaport sayısını 15'e çıkardık. Ayrıca 36 adet tuvaletin yenilenmesi için yaklaşık 6 milyon euro yatırım planlandı. Otopark kapasitesi de 7 milyon euroluk yatırımla yüzde 20 artırılacak."Halihazırdaki bir pistin gece kullanılamadığını, bu nedenle yolcu sayısının artmadığını belirten Ersoy, pistin gece açılabilmesi için tadilat yapıldığını, 1-2 aya aydınlatma işlemleri bittikten sonra uçakların gece iniş yapmasıyla kapasitelerinin saatlik 65 uçağa çıkacağını ifade etti. Ersoy, "Terminalde ek bina yapacağız" diye konuştu.