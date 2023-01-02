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Giriş Tarihi: 2.1.2023 13:43 Son Güncelleme: 2.1.2023 13:45

Sabiha Gökçen'e inemeyen 49 uçak İGA'ya yönlendirildi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapamayan 49 uçak İstanbul Havalimanı'na (divert) yönlendirildi.İGA İstanbul Havalimanı böylece açıldığı günden bu yana en yüksek sayıda divert eden uçağa ev sahipliği yaptı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sabiha Gökçen’e inemeyen 49 uçak İGA’ya yönlendirildi

İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesini düşmesine neden olan hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Aksamalar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" denildi.

49 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Sisin görüş mesafesini azaltmasından dolayı sabah 06.20 itibariyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine kapatılmasının ardından uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 49 uçak en yakındaki havalimanı İGA İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Bu rakamla birlikte İstanbul Havalimanı açıldığı günden bu yana en yüksek sayıdaki divert eden uçağa ev sahipliği yaparak rekor kırdı.

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Sabiha Gökçen'e inemeyen 49 uçak İGA'ya yönlendirildi
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