Sabiha Gökçen’e inemeyen 49 uçak İGA’ya yönlendirildi

İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesini düşmesine neden olan hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Aksamalar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir" denildi.