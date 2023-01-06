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Giriş Tarihi: 6.1.2023 12:00 Son Güncelleme: 6.1.2023 12:06

Sabit Fiyat furyası! Bir zincir market daha katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürleri ile görüşme gerçekleştirmesinin ardından ilk adım ŞOK Marketler'den gelmişti. Zincir marketlerden fiyat sabitleme haberleri gelmeye devam etmesiyle bir hamle de A101 Marketleri'nden atıldı. A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu.

İHA
Sabit Fiyat furyası! Bir zincir market daha katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Muş'un yaptığı fahiş fiyat toplantısının ardından zincir marketlerden fiyat sabitleme haberleri gelmeye devam ediyor.

İLK ADIM ŞOK MARKETLER'DEN GELMİŞTİ

ŞOK Marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu karar kapsamında Undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabitleniyor.

2023 ÜRÜNÜN FİYATLARINI SABİTLEYECEK

Bir hamle daha A101 marketlerden gelmesiyle Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu.

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101'in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin en fazla mağazaya sahip perakende zincirlerinden A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

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Sabit Fiyat furyası! Bir zincir market daha katıldı
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