Sadeleşme adımları kesintisiz sürecek

AK Parti, TBMM'yi ağustos ayına kadar çalıştırıp ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer alacağı torba yasa teklifini de yasalaştırmayı planlıyor. Teklif "vergi ve enerji" olmak üzere iki önemli bölümden oluşuyor. AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı torba yasanın en önemli ayağını gelir ve kurumlar başta olmak üzere vergilerde yapılacak düzenleme oluşturuyor. AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda milletvekilleri, vergi düzenlemeleri kapsamında vatandaşa ek yük getirilmemesini istedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bizim ana hedefimiz vergide adaleti sağlamak. Çok kazanandan çok vergi alınmasını hedefliyoruz. Ayrıca vergi mevzuatını baştan sona tarıyoruz. Kuralları koyacağız. Herkes bu kurala göre hareket edecek ve bilecek ki sık sık bu kurallar değişmeyecek" mesajını verdi. Sosyal medya hesabından uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini söyledi. Şimşek, şunları kaydetti: "Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Merkez Bankası'na döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40'a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, kampta enerji alanında önemli bir düzenleme yapacaklarının mesajını verdi. Bayraktar, şunları kaydetti: "Yenilenebilir enerji, enerjide dışa bağımlılığa, arz güvenliğine ve artan enerji talebine çözüm olacak. Özellikle güneş ve rüzgarda büyük bir potansiyeli var."