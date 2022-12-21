Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için nefesler tutuldu. Bu kapsamda "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın gerçekleşecek. Uzunca bir süredir Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarları son dönemde gündemdeki yerini alırken beklenen açıklama geldi. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine dair tüm detaylar.