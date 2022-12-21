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Haberler Ekonomi Haberleri Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için beklenen açıklama!
Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:26 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:34

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için beklenen açıklama!

Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri, tutarı gibi birçok konu gündemdeki yerini aldı. Ziraat Bankası’yla imzalanan protokol sonucunda maaş miktarına bakılmaksızın 29 bin TL’lik ödeme yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda ise “2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?” soruları yanıt arıyor. Şimdi gözler Bakanlık tarafından duyurulacak olan ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? İşte o detaylar.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için beklenen açıklama!

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için nefesler tutuldu. Bu kapsamda "2022 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın gerçekleşecek. Uzunca bir süredir Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri ve tutarları son dönemde gündemdeki yerini alırken beklenen açıklama geldi. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerine dair tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Hemşire, doktor, sağlık teknikeri... 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, tek seferde mi yatacak?

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ödemeleri ile ilgili detayları merak ediyordu.

Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların cevabı yapılan son dakika açıklamaları sonrası netliğe kavuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Hemşire, doktor, sağlık teknikeri... 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, tek seferde mi yatacak?

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Hemşire, doktor, sağlık teknikeri... 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, tek seferde mi yatacak?

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? Hemşire, doktor, sağlık teknikeri... 2022 Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne kadar, tek seferde mi yatacak?

27 BİN TL'Sİ PEŞİN ÖDENECEK

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

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Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için beklenen açıklama!
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