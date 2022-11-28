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Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:48

Sağlık Bakanlığı Zonguldak'ta 97 işçi alacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Zonguldak'ta görev yapmak üzere 97 sürekli işçi alımı yapılacak.

İHA
Sağlık Bakanlığı Zonguldak’ta 97 işçi alacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 97 kişilik sürekli işçi alımı yapılacak. Mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve yedek aday 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde noter kurası ile belirlenecek.

Başvurular Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'ne şahsen, e-şube veya Alo170 iletişim hattından yapılabilecek. 97 kişilik sürekli işçi meslek/branşları ise şöyle sıralandı:

"37 temizlik görevlisi, 35 güvenlik görevlisi (silahsız), 6 klinik destek elemanı, 2 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 4 elektrikçi, 2 inşaat boyacısı, 1 marangoz,2 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 7 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı."

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Sağlık Bakanlığı Zonguldak'ta 97 işçi alacak
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